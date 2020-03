Morre homem baleado no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa

Morreu na manhã desta quinta-feira na Santa Casa de Misericórdia, Cleyton da Silva Souza, de 35 anos. Cleyton foi baleado com três tiros no início da noite de quarta-feira, por volta das 18 horas, na Rua Florianópolis, no bairro Novo Horizonte, em Barra Mansa.

A perícia da Polícia Civil foi ao local, mas a cena do crime já tinha sido desfeita por moradores. Não havia sangue e não foi encontrado vestígios de balas. A Polícia Militar informou que a vítima já tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.