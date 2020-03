PRF apreende 30 quilos de drogas em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira, por volta das 8h30min, 30 quilos de pasta base de cocaína, no km 273, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Segundo informações da PRF o veículo foi abordado no retorno da Cotiara, quando saía da Estrada para Bananal (SP), com a Dutra. O motorista, de 51 anos, estava bastante nervoso, o que deixou os agentes desconfiados.

O suspeito, morador de Bangu (Rio), contou que as drogas seriam entregues para um comparsa em Volta Redonda. Depois seriam levadas para a comunidade da Vila Aliança, no Rio. A ocorrência foi encaminhada para a sede da Polícia Federal, em Volta Redonda.