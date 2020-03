Homens sofrem tentativa de homicídio em Volta Redonda

Dois homens sofreram uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira, por volta das 22h15min, na Rua 10 com a Avenida A, no bairro Açude II, no bairro Açude II, em Volta Redonda. Segundo informações do local, a tentativa de homicídio ocorreu no final do ponto do ônibus.

As vítimas estavam em um bar quando passou uma dupla de moto atirando. Os dois feridos foram socorridos e levados para o Hospital do Retiro. O homem, conhecido como “Cabelinho” foi atingido por três disparos de arma de fogo. Dois atingiram os glúteos e um na perna. O outro levou um tiro de raspão no braço direito.

A Polícia Militar esteve no local onde tentou ter mais informações sobre a tentativa de homicídio. O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, os dois já teriam passagem por tráfico de drogas.