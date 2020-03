Morre o professor de música Adelmo Machado

O professor, Adelmo Machado, do Projeto Música nas Escolas e percussionista da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, morreu neste sábado em consequência de uma parada cardiorrespiratória, em um hospital.

Adelmo foi internado na última quinta-feira, com fortes dores nas costas. Durante exames foi constatado um tumor na coluna.

NOTA DA PREFEITURA DE BARRA MANSA

É com grande pesar que comunicamos o falecimento do professor do Projeto Música nas Escolas e percussionista da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, Adelmo Machado. De acordo com as primeiras informações, o músico deu entrada em um hospital na última quinta-feira, dia 18, com fortes dores nas costas, lá foi descoberto um tumor na coluna.

Após passar por um procedimento cirúrgico, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito, neste sábado (21).

Toda a Prefeitura de Barra Mansa lamenta a perda do professor e se coloca à disposição dos familiares, esperando que os mesmos encontrem consolo neste difícil momento.