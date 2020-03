O corpo de um adolescente, de 14 anos, foi encontrado boiando na manhã deste sábado, na altura do bairro Três Poços, em Volta Redonda. Segundo familiares, o adolescente saiu para pescar com amigos na sexta-feira. Ele entrou no rio e se afogou.

O corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal, também em Três Poços.