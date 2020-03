Samuca confirma dois casos de Covid-19, em Volta Redonda

O prefeito Samuca Silva divulgou nas redes sociais na tarde deste sábado os dois casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Trata-se de um homem, de 58 anos, que esteve em Juiz de Fora (MG) e posteriormente em Paraty. O segundo caso é de uma mulher, de 60 anos, que esteve no aeroporto do Rio Janeiro. Eles foram levados para as suas residências e serão monitorados. Segundo o prefeito, os dois casos do Covid-19 foram contraídos fora da cidade e estão em quarentena domiciliar, sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde do município de Volta Redonda.

Caso a doença se agrave eles serão imediatamente levados de volta ao hospital. Até agora são 99 casos suspeitos de novo coronavírus no município. Samuca também falou sobre a vacinação contra outros vírus, como influenza H1N1.

As medidas tomadas neste sábado pelo governo terão que ser cumpridas pelo comércio em geral. Ficou determinado de que os caixas de estabelecimentos comerciais poderão ter no máximo dois clientes. A feira-livre deste domingo está proibida. Os ônibus só poderão circular com passageiros sentados e ainda mantendo distância de dois metros entre os passageiros (um banco ocupado e o outro não).

Outra medida tomada pelo prefeito foi com relação ao funcionamento de bares, lanchonetes e restaurantes. Antes podiam funcionar com a redução de 30%, Agora só poderão atender o público com entregas em domicílio. A partir da próxima terça-feira, postos de combustíveis, farmácias que estavam autorizados a funcionar, terão que fechar as portas a partir das 20 horas. As farmácias só atenderão em regime de plantão. Os cultos e missas de todas as denominações estão suspensos.

Samuca frisou também que 100% dos servidores ficarão em casa, com exceção da Saúde, Segurança Pública e outros serviços essenciais.