Secretaria de Saúde de BM divulga quais serviços funcionam durante quarentena do coronavírus

Alguns atendimentos serão reduzidos ou fechados durante período de prevenção e contenção ao contágio

A partir desta sexta-feira, dia 20, alguns serviços de saúde em Barra Mansa sofrerão alterações. A decisão da Prefeitura Municipal segue as determinações do Ministério da Saúde e visa combater o surto do coronavírus na região.

A Farmácia Municipal funcionará de 7h às 13h e não atenderá usuários com idade acima de 60 anos. Estes deverão solicitar a algum familiar que busque a medicação, apresentando o RG, cartão do SUS e receita médica do paciente. Aqueles que não contam com alguém próximo, devem entrar em contato pelo (24) 3323-2920.

O prefeito Rodrigo Drable reafirma a importância da terceira idade permanecer em casa. “Os idosos não devem buscar medicamentos. Eles deverão ser representados por pessoa menor de 60 anos. Aqueles idosos que em seu cadastro tem a informação de que eles não têm familiares, nós providenciaremos a entrega domiciliar do medicamento”.

As Policlínicas, localizadas no 9 de Abril, Vila Nova e Boa Sorte, UBSs (Unidade Básica de Saúde) dos bairros São Judas, final da Colônia, Centro e Santa Clara, e os PSFs (Postos de Saúde da Família) irão manter os serviços de curativo, vacina, pré-natal, preventivo, clínico e pediatra. Estão suspensas as consultas com especialistas pelo período de 15 dias e atendimento odontológico somente de emergência.

Rodrigo Drable explica que a ação em algumas unidades segue a determinação do Governo Federal. “UBS e PSFs, por determinação do Ministério da Saúde, terão seu funcionamento normal e já estamos no esforço de estender o horário de funcionamento”.

O CEM (Centro de Especialidades médicas) manterá o setor de curativo em horário normal. Consultas com especialistas serão suspensas pelo período de 15 dias.

A dispensação de medicamentos para usuários do programa DST acontecerá em um período maior, além do aumento dos dias de coleta, para evitar aglomeração de pessoas. “Os pacientes deste serviço, pela sua natureza de baixa imunidade, estão na faixa de risco. Os medicamentos, que normalmente são dispensados a cada 30 dias, serão feitos com a quantidade para 60 dias de uso, de maneira a evitar que os doentes precisem ir até a unidade para buscar mais”, explicou o prefeito.

O Laboratório Municipal realizará somente exames de emergência. A Saúde Oral também trabalha com urgências nos Sirenes e Crob, de 8h às 17h. A Vigilância Ambiental está funcionando em esquema de plantão, das 8h às 16h, sem visita de agentes de endemia. Já a Vigilância Sanitária segue das 8 às 17 horas.

O Setor de Imunização está trabalhando das 7h às 14h. A vacinação segue nas unidades de saúde sem alteração, com destaque para a vacina da Influenza que começa na próxima segunda, dia 23.

Funcionarão em novo horário o setor de Tuberculose, de 7h às 12h. O setor de Doenças Crônicas está com os serviços paralisados, mantendo somente o monitoramento de pacientes de maior risco.

Já o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) teve a maioria dos seus serviços suspensos, continuando com a renovação de receitas, visita domiciliar para pacientes com necessidades de medicação injetável e consulta multiprofissional para pacientes graves e/ou em crise, em horários alternados. Estão cancelados temporariamente os grupos, reuniões de equipes, alimentação, visita hospitalar ou do Ministério Público

O SRT (Serviço Residencial Terapêutico) proibiu visita de familiares e amigos, como também os passeios. O serviço está realizando os atendimentos essenciais. Já o SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) segue com o monitoramento dos pacientes, mas sem visitas domiciliares.

Foram totalmente suspensos os serviços do Nasf (Núcleos de Apoio à Saúde da Família), Centro de Atendimento ao Idoso e Fisioterapia. Funcionam normalmente o Centro de Ambulância, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de urgência), Centro de veículos, UPA (Unidade de pronto atendimento), Santa Casa, TFD (Tratamento Fora de Domicílio) e Epidemiologia. O Hemonúcleo continua com as coletas, de segunda à sexta-feira, das 7h às 13

Hospital da Mulher

O Hospital da Mulher fará consultas de Pré-Natal de Alto Risco (PNAR), com alterações de horário para evitar aglomerações. As gestantes estão sendo orientadas e não devem comparecer a unidade com crianças e acompanhantes, com exceção das adolescentes que podem ser amparadas por um responsável legal.

Foram canceladas as consultas de ginecologia para o pré-operatório e para a colocação de DIU, de puericultura e de rotina para as pacientes de mastologia. Só serão mantidas as consultas de mulheres em rastreamento de câncer de mama e com retorno para apresentar resultado de biópsia.

Os agendamentos serão permitidos em casos novos, consulta de primeira vez e para mulheres com classificação birads IV e V. Os exames, teste da “orelhinha” e do “olhinho” estão mantidos. Na unidade de urgência/emergência obstétrica não será permitido a presença do acompanhante nas consultas das gestantes maiores de idade.

Estão canceladas as visitas nas unidades de internação, alojamentos, conjuntos e de tratamento. As pacientes só permanecerão com um acompanhante, podendo revezar nos horários de 8h e 20h. Não será permitido o retorno caso saia. Não é permitido o acesso de vendedores, parentes e amigos no interior do hospital.

Visitas dos agentes de saúde

Após algumas dúvidas sobre a continuidade do serviço dos agentes comunitários de saúde, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, informou que o serviço continuará. “A visita dos agentes comunitários de saúde, que é objeto de muitas perguntas e questionamentos, está mantida e será feita normalmente, por determinação do ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Os agentes identificarão quem tem gripe na casa e onde tiver uma pessoa gripada, todos os moradores serão identificados e ficarão em isolamento pelo prazo de 14 dias, por determinação do Ministério da Saúde”. Foto: Paulo Dimas