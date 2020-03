Barra Mansa capacita funcionários da área de saúde

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, informa que a partir desta quinta-feira (26), o Hospital da Mulher, através da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), está realizando uma capacitação envolvendo os funcionários da área da saúde, administrativo e serviços gerais, como parte do plano de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

A capacitação segue os critérios técnicos do Ministério da Saúde, que estabelece uma melhor qualificação a todos profissionais da unidade. A atividade acontece no Centro de Estudos do hospital e tem como objetivo atender as pacientes de forma segura, através da conscientização dos profissionais para o uso correto e racional dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

A capacitação está sendo realizada todos os dias durante os plantões a fim de abranger o maior número de pessoas.