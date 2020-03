Idosos comparecem para vacinação H1N1 no sistema drive thru

Os idosos lotaram os quatro pontos de vacinação (Vila Santa Cecília, Aero Clube, São Luiz e Retiro) no sistema drive thru (idoso não precisa sair do carro para receber a dose da vacina, basta abrir a janela do veículo) desde 6h30min, desta sexta-feira, para tomar a vacina H1N1 (Influenza), na cidade de Volta Redonda.

A vacinação foi disponibilizada pela Secretaria de Saúde de Volta Redonda. Como ocorreu no primeiro dia de vacinação na segunda-feira, quando o estoque acabou por volta das 11 horas, Existe também a possibilidade da vacina acabar e não atender ao público alvo, que são os idosos.

Segundo Alfredo Peixoto, secretário municipal de Saúde, foram disponibilizadas quatro mil doses, distribuídas igualmente nos quatro postos de vacinação. Os oito mil serão aplicados em domicílio e em profissional de saúde.

Muitos idosos que estavam na fila para tomar a vacina foram orientados pelo secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, que só receberiam a dose da vacina quem estivesse dentro do carro. Houve insatisfação dos idosos, mas atenderam o pedido do secretário.