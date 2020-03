Policiais militares prestam homenagem aos profissionais da saúde da região

Policiais militares de Volta Redonda e Resende prestaram homenagens na noite deste sábado aos profissionais da saúde pela dedicação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens e funcionários, no momento de luta contra o Coronavírus (Covid).

Os agentes do 28º BPM foram até a entrada do Hospital São João Batista (Volta Redonda) e policiais militares do 33º BPM (Resende) ao Hospital de Emergência, em Resende onde teceram elogios, aplaudiram e bateram continência os profissionais na luta incansável contra a Pandemia do Covid-19. A homenagem foi feita na área de todos os batalhões do Estado do Rio de Janeiro.

Abaixo a nota do comandante Geral da Polícia Militar do RJ

Boa noite a todos!

Hoje o mundo inteiro encontra-se na luta contra um inimigo invisível, o COVID 19. Muitos profissionais tem sido incansáveis nessa batalha. Em especial vocês, profissionais da saúde. Vocês, como nós, dão as suas vidas pela sociedade. Se esforçam e se dedicam a todo instante para salvar vidas. Por isso, nós Policiais Militares do Rio de Janeiro viemos fazer essa simples, mas sincera homenagem. Sigam firmes, vai passar. Juntos venceremos essa batalha. Recebam nossas sinceras continências.

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA DE RESENDE