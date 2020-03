Resultado para Covid-19 de moradora em Quatis dá negativo

A prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde informa que deu negativo o resultado do exame de uma moradora do município que havia apresentado sintomas do Covid-19, no dia 22 de março. A informação foi repassada agora à tarde pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen/RJ). Com isso, o quadro atualizado do coronavírus no Município passa a ser de um caso suspeito e um caso descartado. Felizmente, a cidade não registrou nenhum caso confirmado e nenhuma morte pela doença.

O caso suspeito que ainda aguarda o resultado do exame é de um homem que apresentou os sintomas no dia 21 de março. Após ser atendido no Hospital São Lucas, foi liberado e vem cumprindo a quarentena em casa. Segundo informações da Secretaria de Saúde de Quatis ele passa bem.

Apesar de um dos casos ter sido descartado, a Prefeitura de Quatis reforça o pedido à população para que mantenha os cuidados com a higienização, mantenha o isolamento social ficando na segurança de suas residências.