AAP-VR prepara vídeos para ajudar associados a permanecerem em casa

Com a recomendação do Ministério da Saúde para que as pessoas permaneçam em casa, principalmente os idosos, que são seu público principal, a Associação dos Aposentados e pensionistas de Volta Redonda está produzindo uma série de vídeos, com seus profissionais, para que a quarentena seja mais fácil e para que as atividades físicas não sejam paralisadas.

“São vídeos, com professores de Educação Física, de Ginástica e com psicólogos, que ajudarão muito os nossos associados a permanecerem em casa sem tédio. Até porque podem fazer os exercícios com toda a família reunida”, afirma a vice-presidente da Associação, Clara Sabença.

Além de ajudar na quarentena, a idéia de produzir os vídeos surgiu, também, da necessidade de manter a saúde dos associados. A professora Fernanda Dias, da Hidroginástica, por exemplo, ensina exercícios aeróbicos que fortalecem o sistema imunológico, melhora a pressão arterial e regula o açúcar no sangue.

Os vídeos produzidos pelos profissionais da AAP-VR estão disponíveis na página da entidade, Facebook e Instagram. A Associação também está encaminhando para os associados, através do WhatsZap.

Alguns temas dos vídeos:

“Como manter sua capacidade respiratória”, “Dança”, “Alongamento”, “Ginástica localizada” e “Aeróbica”. Estão sendo produzidos, também, vídeos com os profissionais de Psicologia e que estarão disponíveis, em breve, nas redes sociais da AAP-VR.

Páginas da AAP-VR com os vídeos:

Site da AAP-VR: https://www.aapvr.org.br/coronavirus.

Facebook: https://www.facebook.com/

Instagram: https://www.instagram.com/aap_vr/?igshid=164xy5q9l26vb