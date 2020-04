Cor azul ilumina a Casa Legislativa em Volta Redonda

A Câmara Municipal de Volta Redonda em atenção ao dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, fez questão de iluminar sua fachada na cor azul, que representa a maior incidência de casos no sexo masculino do TEA (Transtorno do Espectro do Autismo).

Segundo o presidente da CMVR, vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, que sensibilizado diante das lutas do povo brasileiro e do povo de Volta Redonda, diz que é necessário lembrar e dar as mãos evidenciando as conquistas dos autistas, pais, familiares e profissionais de apoio que, incansáveis, estão sempre à frente de uma busca constante da inclusão social.

Acrescenta que seria injusto fazer apenas uma alusão e, resolveu estender durante todo o mês de abril a iluminação da Casa Legislativa, acrescentando que todo cidadão que passar pela câmara nesse mês terá um olhar diferente e com certeza fixará na conscientização.

“Essa cor azul será estendida durante todo o mês de abril para que todo cidadão possa ter um olhar diferente na luta pela inclusão social do autista” finalizou o presidente Neném.