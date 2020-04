Carreta tomba na Serra das Araras, em Piraí

Uma carreta carregada com aditivo para lubrificantes tombou no início da manhã deste sábado por volta das 6h20min, no km 224, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçaras, em Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a carreta carregada com 25.431 litros de aditivo para lubrificantes tombou e derramou a carga na pista que ficou totalmente interditada.

O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) foi acionado devido ao vazamento do produto. O motorista foi socorrido com ferimentos graves e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Por volta das 8h30mim a pista de subida operou no sistema de mão dupla. O congestionamento chegou a sete quilômetros. No sentido Rio de Janeiro.