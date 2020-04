Mais de três mil idosos já foram vacinados em domicílio em Volta Redonda

A prefeitura de Volta Redonda intensificou durante essa semana a vacinação domiciliar contra a Gripe Influenza. Até agora, cerca de três mil idosos já foram imunizados. Nesta fase estão sendo atendidos exclusivamente idosos acima de 80 anos ou com dificuldade de locomoção.

A vacinação contra gripe também é mais uma ação de combate ao coronavírus (Sars-Cov-2), apesar de não imunizar contra o novo vírus, a vacina aumenta a imunidade da população e reduz a circulação do vírus influenza, ajudando na diferenciação entre a gripe e a Covid-19.

O prefeito Samuca silva destaca que o município priorizou e mobilizou as equipes para a vacinação em domicilio. “Começamos a vacinar na semana passada, entre os dias 24 e 27, essa parcela da população alvo e estamos intensificando durante toda essa semana, priorizando o público de maior risco”, disse o prefeito.

O secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, explica que o município está redobrando os esforços para vacinar o grupo de risco no menor espaço de tempo possível. “A Secretaria de Saúde faz o agendamento com os familiares ou responsáveis e depois vai à casa dos pacientes aplicar a vacina. Vale ressaltar que 25% do público alvo da primeira fase da campanha de vacinação contra o vírus Influenza, composto por maiores de 60 anos e profissionais da saúde, já foram imunizados”, informou o secretário

A Prefeitura de Volta Redonda segue realizando o agendamento da vacinação domiciliar contra gripe para idosos. A prioridade é para idosos acamados ou deficientes, com a mobilidade reduzida. Os telefones disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para solicitar a vacina são (24) 3339-9628 e (24) 3339-9629.