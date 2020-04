Secretaria de Infraestrutura realiza manutenção em Volta Redonda durante o fim de semana

Trabalho foi feito em diversos bairros da cidade

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), atuou neste fim de semana, dias 04 e 05, na manutenção da cidade. As equipes foram divididas entre os serviços de higienização, tapa buracos, capina e roçada, limpeza e retirada de terra e entulho.

Dando continuidade à higienização da cidade, que faz parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, o trabalho foi realizado em pontos de ônibus de grande fluxo na Avenida Amaral Peixoto, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e no Conselho Tutelar. A higienização, que está sendo feita com água clorificada e um bactericida, tem como objetivo proteger a população e reduzir a circulação do vírus.

O prefeito Samuca Silva enfatizou a importância de realizar manutenção diariamente na cidade. “Quero agradecer à toda equipe da SMI, que não poupa esforços para manter a cidade em ordem. Não paramos de cuidar da nossa cidade nem nos finais de semana e isso é muito importante. Estamos mantendo os serviços essenciais, mas orientando todos os nossos trabalhadores para que tenham os cuidados necessários para evitar contaminação pelo novo coronavírus ”, disse o prefeito.

Equipes, cada uma composta por 10 pessoas, percorreram diversos bairros da cidade executando trabalhos de manutenção no Cemitério Municipal (retirada de terra, capina, roçada e limpeza); reforma e manutenção do escadão no bairro Belo Horizonte; roçada na Radial Leste; reparo no piso da Capela Municipal Mortuária no Aterrado; recolhimento de resíduos de capina e roçada nos bairros São Lucas, Jardim Belvedere e na Rodovia dos Metalúrgicos; além de roçada e limpeza na Rua Dourados no bairro São Geraldo.

O serviço de capina foi realizado nos bairros Candelária, Monte Castelo (Rua Dourados), São Geraldo, Vila Santa Cecília (Rua 31 e Praça Japão). Já nos bairros Vila Mury e Monte Castelo as equipes retiraram os entulhos existentes em vários locais. O bairro Santa Cruz e a Rodovia dos Metalúrgicos receberam a operação tapa buraco. Máquinas retro escavadeiras e caminhões ajudaram no trabalho.