Professora Emiliana Casagrande morre aos 73 anos

A professora e ex-secretária de Educação de Volta Redonda, Emiliana Casagrande morreu neste sábado, vítima de insuficiência respiratória, no Hospital da Unimed, em Volta Redonda. Natural de Providência distrito Leopoldinda (MG), chegou à Volta Redonda ainda com pouca idade. Ela estudou no Colégio Imaculada Conceição e se formou em Filosofia e Letras na Instituição de ensino Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Valença.

Em Volta Redonda lecionou no Instituto Estadual Professor Manuel Marinho, colégio Celso Peçanha, Colégio Novo, Getúlio Vargas e outros. Ela também exerceu a função de secretária de Educação do Município de Volta Redonda no governo do então prefeito Baltazar e do Antônio Francisco Neto.

O ex-prefeito Neto lamentou a morte da Emiliana. “Uma guerreira, que lutou pela Educação e pela vida. Deixa um exemplo sem igual. Tive a sorte de ter a Emiliana como secretária por oito anos e a honra de até pouco tempo poder receber seus valiosos conselhos. Todos nós devemos muito a ela, por tudo que fez pela nossa cidade”, lamentou o ex-prefeito Neto.

O corpo será sepultado, em horário ainda não definido, no Cemitério Portal da Saudade.