A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que a Clínica da Família, situada no bairro Morada da Montanha começou a atender em horário estendido nesta semana, beneficiando os moradores da localidade e de diversos bairros vizinhos. A partir de agora, o atendimento também será fora do horário comercial, de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira.

Anteriormente, a unidade de saúde funcionava em horário convencional, de 7h às 17h, com o trabalho de duas equipes da Saúde da Família, agora passou a contar com uma terceira equipe fora do horário comercial, de 12h às 21h.

Na Clínica da Família funciona o programa ‘Saúde na Hora’, realizado pelo Governo Federal, que tem como objetivo oferecer serviços da Atenção Primária à Saúde como consultas médicas com clínico geral, aplicação de vacinas, pré-natal, e demais serviços em horário diferenciado. O secretário de saúde, Alexandre Vieira destacou o motivo deste horário diferenciado de atendimento.

-Essa medida na Clínica da Família é para ampliar o acesso aos usuários que não conseguem ir até a unidade para serem atendidos no horário convencional- ressaltou Alexandre Vieira.

O secretário ainda lembra que essa terceira equipe vai funcionar de forma contínua na unidade, não apenas durante essa pandemia do novo coronavírus. A Clínica da Família atende os moradores dos bairros Jardim Aliança I e II, Mirante da Serra, Morada do Contorno, Jardim Oeste e Morada da Montanha.

