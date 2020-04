Painel mostra casos de Covid-19 em bairros de cada cidade do estado

Um site criado pelo governo do estado do Rio de Janeiro mostra os bairros de cada cidade do estado de onde são os pacientes com casos confirmados do novo coronavírus. Os dados, no entanto, são defasados em relação às notificações enviadas às secretarias municipais de Saúde, que recebem os resultados de exames antes do repasse à Secretaria estadual de Saúde, responsável pela atualização das informações na página na internet.

Em Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Saúde já conta 100 casos confirmados, com sete mortes em consequência da Covid-19. Na página do estado, entretanto, a cidade aparece com 71 confirmações, sendo seis óbitos. A atualização foi feita no sábado, às 15h30min, e deve passar por nova atualização na tarde deste domingo.

Na mesma página, em relação a Volta Redonda, 48 confirmações aparecem como de bairros ignorados. Os bairros que aparecem na estatística são Jardim Amália, Ponte Alta e Vila Mury (cada um com 3 casos), enquanto Volta Grande e Jardim Ponte Alta contam dois casos cada um. Os demais foram registrados na Água Limpa, Belmonte, Conforto, Jardim Tiradentes, Minerlândia, Niterói, Nova Primavera, Rio das Flores e Vila Santa Cecília – um caso em cada um.

Em Barra Mansa, onde a prefeitura já informou 14 casos confirmados, com uma morte, na estatística do estado ainda não há óbito confirmado. De acordo com os dados, a Estamparia tem três casos confirmados, enquanto os demais têm uma confirmação: Ano Bom, Boa Sorte, Cantagalo, Colônia Santo Antônio, Jardim América, Santa Rosa, Verbo Divino e Vista Alegre, totalizando 11 casos confirmados. Com informações: Foco Regional

