Quatis registra o terceiro caso confirmado de Covid-19

A prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que na noite de sábado, dia 11, foi confirmado o terceiro caso de Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher que foi atendida em um hospital particular em Resende. Ainda há um caso suspeito, sendo de um homem que aguarda o resultado junto ao Laboratório Lacen/RJ. Ambos passam bem e cumprem quarentena em domicílio e monitorados pela Secretaria.

Com isso, o município passa a registrar 9 (nove) notificações, com 3 (três) casos de Covid-19 confirmados, 1 (um) caso suspeito e 5 (cinco) casos descartados. O prefeito Bruno de Souza pede para que continuem com cuidado. “Reforçamos o apelo para que a população mantenha os hábitos de higiene recomendados pelos profissionais de saúde e permaneçam em isolamento social”, disse Bruno.