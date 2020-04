Volta Redonda mantém quatro unidades básicas de saúde funcionando com horário estendido

Unidades do Volta Grande, Vila Mury, 249 e São João são referenciadas para primeiro atendimento em caso de suspeita de coronavírus

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue mantendo quatro unidades básicas de saúde da cidade abertas com horários estendidos. As unidades do Volta Grande, Vila Mury, 249 e São João estão abertas, de segunda a sexta-feira, até as 22 horas. Esses postos são referenciados para atendimento de suspeitos da Covid-19, o Novo Coronavírus.

Neste domingo, dia 12, a Prefeitura de Volta Redonda atualizou os casos na cidade. Agora são 112 casos confirmados. O número de óbitos segue sendo de sete. A quantidade de casos suspeitos aumentou e já passa de 600. Por isso, o prefeito Samuca Silva determinou que as medidas de restrição seguem até o dia 21 de abril.

Segundo o secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, as quatro unidades de saúde são referenciadas para o atendimento de quem está com sintomas da Covid-19.

“O intuito é evitar uma procura excessiva nas unidades de emergência. São unidades referenciadas e, caso estejam com sintomas da Covid-19, devem procurar uma delas. Também criamos o Centro de Doenças Respiratórias, em parceria com Hinja, Unimed e Governo do Estado, que funciona de segunda a sexta, das 8hs às 17hs, no Retiro”, disse Alfredo.

O prefeito Samuca Silva, por sua vez, destacou a importância da população em seguir as medidas de isolamento social e as orientações dos órgãos de saúde. “Volta Redonda está mantendo as medidas de restrição. Mas é importante cada um fazer sua parte, ficando em casa, fazendo a higiene correta, lavando as mãos e, caso necessário, se precisar ir às ruas, recomendamos o uso de máscaras. O vírus é mundial e está na cidade. Por isso precisamos estar vigilantes”, enfatizou Samuca.