Fábrica de caminhões estuda possibilidade de produzir respiradores artificiais

A fábrica de ônibus e caminhões da Volkswagen em Resende estuda a possibilidade de produzir respiradores artificiais para o governo do estado do Rio. O assunto foi tema de uma conversa por telefone, na noite da segunda-feira, entre o governador Wilson Witzel e o presidente da empresa na América Latina, Roberto Cortes.

O objetivo será o de colaborar com o estado do Rio de Janeiro, que se prepara para um potencial aumento da demanda por esse equipamento, causada pelo novo coronavírus. Atualmente, a fábrica de veículos comerciais das marcas Volkswagen e MAN está parada, com seus colaboradores em férias coletivas até o próximo dia 27 de abril.