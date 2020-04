Hospital Regional tem 19 mortos por coronavírus (Covid-19)

O Hospital Regional (Zilda Arns) que vem acolhendo pacientes há três semanas com sintomas de coronavírus (Covid-19), soma até agora 19 mortos. O hospital fica a margem da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no bairro Roma, em Volta Redonda.

Segundo Samuca Silva, em entrevista à Rádio Sul Fluminense a gestão do hospital é da Secretaria de Estado de Saúde, não havendo ingerência da prefeitura, embora a unidade fique na cidade, no bairro Roma.

Somente no sábado, cinco ambulâncias chegaram ao hospital trazendo pacientes do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Samuca disse também que as mortes que ocorreram no hospital não serão computados para Volta Redonda.

Somente serão computados para o município aqueles pacientes morador da cidade.