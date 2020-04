Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Sest/Senat, da ANTT e da CCR Nova Dutra, continuam realizando ações de combate à Covid-19 e apoio aos caminhoneiros que passam pelo km 302 da Rodovia Presidente Dutra, balança de pesagem de veículos em Resende.

São passadas orientações sobre higienização e distribuídos kits com material de higiene e lanche. Muitos caminhoneiros viajam com suas famílias (esposa e filhos), sendo passadas as orientações para toda a família.