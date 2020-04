Cinturão de segurança aborda 50 mil veículos em Volta Redonda

Números são referentes aos primeiros 15 dias de ação preventiva da Prefeitura contra o novo coronavírus

Com o objetivo de proteger a cidade e evitar que pessoas de regiões com circulação do novo coronavírus passem por Volta Redonda, o cinturão de segurança montado nas entradas do município pela prefeitura já abordou mais de 47 mil veículos. A ação preventiva é realizada por agentes da Guarda Municipal (GMVR) e profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e contabiliza os números dos primeiros 15 dias de restrição de circulação de veículos de outros estados e da região Metropolitana do Rio.

As equipes estão localizadas em pontos estratégicos nos bairros Santa Inês, Jardim Amália, São Luiz, Vila Elmira, Jardim Belmonte, Santa Rita Zarur, além da Rodovia dos Metalúrgicos. Dos 47.888 veículos abordados – entre carros, ônibus e caminhões – 369 não puderam entrar na cidade.

“Seguindo a orientação do Ministério da Saúde e dos decretos estaduais, continuamos firmes no monitoramento de quem entra e sai da cidade. É importante que a população fique em casa, pratique o isolamento social, para que possamos vencer juntos essa pandemia”, disse o prefeito Samuca Silva.

Durante a abordagem, os profissionais utilizam termômetros digitais para verificar a temperatura dos ocupantes dos veículos. Caso a pessoa apresente febre, é encaminhada para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Além da abordagem e possível encaminhamento à unidade de saúde pelas equipes, a Guarda Municipal leva orientação através de campanha informativa sobre como se proteger contra o novo coronavírus.