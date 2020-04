Foi identificado como sendo Hosanan Misael Sansão, de 41 anos, o homem que levou baleado na Rua 201, no bairro Conforto, em Volta Redonda. A vítima levou tiros no tórax e no braço. Um morador ligou para a Polícia Militar informando que um homem havia sido baleado e que estava caído em frente a sua casa. Ele morreu quando era levado ao Hospital São João Batista.

O corpo foi removido e levado para o (IML) Instituto Médico Legal, em Três Poços.