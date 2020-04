Força-tarefa fiscaliza estabelecimentos comerciais em Volta Redonda

Ação na noite desta sexta-feira, dia 17, verificou mais de dez locais apontados por denúncia da população; desde o início do trabalho, no final de março, mais de 400 lojas foram fiscalizadas

A Prefeitura de Volta Redonda mantém a fiscalização diária nos estabelecimentos comerciais do município para fazer cumprir as medidas restritivas para evitar a circulação e o contágio pelo novo coronavírus, previstas em decretos. Para atuar nos plantões noturnos, no fim de semana, foi implantada uma força-tarefa formada pelos fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), além de representantes da Secretaria Extraordinária de Segurança Pública (Sesp), da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Desde a última semana de março, cerca de 400 lojas foram fiscalizadas.

Nesta sexta-feira, dia 17, a equipe visitou 11 estabelecimentos comerciais, nos bairros Barreira Cravo, Santo Agostinho, Retiro, Conforto, Laranjal, Morada da Colina e Vila Rica/Tiradentes, para verificar funcionamento irregular do comércio e aglomeração de pessoas em espaços públicos. Na ação, três estabelecimentos foram interditados por descumprir decretos municipais e dois ambulantes foram orientados a encerrar as atividades.

O prefeito Samuca Silva afirma que as restrições de funcionamento do comércio são essenciais para diminuir a movimentação de pessoas nas ruas e, por consequência, reduzir a circulação do novo coronavírus. “O isolamento social é a melhor forma de evitar a Covid-19 e vamos trabalhar incansavelmente para garantir que não haja aglomerações”, disse, lembrando que a força-tarefa atua de acordo com denúncias da população que podem ser feitas pela Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR.

O secretário de Segurança Pública, coronel Antônio Goulart, reforçou que a fiscalização do funcionamento do comércio é um trabalho diário em Volta Redonda. “Os plantões noturnos aos finais de semana reúnem as forças de segurança para apoiar e garantir a integridade física dos fiscais”, afirmou.

De acordo com o diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Jardim Chaves, as principais denúncias são referentes aos bares que ficam fora dos principais centros comerciais do município. “Com a fiscalização diária e a orientação feita pelos fiscais, já observamos uma compreensão maior entre os proprietários para a necessidade de permanecerem fechados”, acredita, lembrando que a multa prevista para o comerciante que descumprir as medidas restritivas é de cinco Ufivres (Unidade Fiscal de Volta Redonda), que corresponde a R$ 945,55.