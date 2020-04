Caminhoneiros serão imunizados contra gripe em postos da PRF no RJ

Haverá pontos de vacinação na Rodovia Rio-Santos, na Rodovia Lúcio Meira e na BR-101 Norte

A partir desta quinta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disponibilizará alguns postos no Rio de Janeiro para serem pontos de vacinação contra o vírus H1N1. O objetivo é imunizar os caminhoneiros, sem que precisem buscar unidades de saúde. Com isso, a ação contribui com as medidas de prevenção de contaminação e disseminação do novo coronavírus (COVID-19).

Por enquanto, serão dois postos da PRF que funcionarão como ponto de vacinação das 8h às 16h. A ação conta com apoio dos profissionais de saúde das secretarias municipais de saúde, onde se encontram os postos da PRF.Por: Assessoria de Comunicação da PRF

Confira abaixo quais unidades da PRF no RJ que são ponto de vacinação:

Angra dos Reis/RJ

23 de abril a 8 de maio (seg a sex)

Rodovia Rio-Santos (BR-101), KM 473

8 às 16h

Barra do Piraí/RJ

24 de abril

Rodovia Lúcio Meira (BR-393), km 275

8 às 16h

Outros pontos de vacinação nas rodovias federais:

Posto de Combustíveis Retiro dos Bandeirantes – Tanguá/RJ

24, 28, 29 e 30 de abril

BR-101 Norte, KM 277

8 às 16h

Posto de Combustíveis JR – Tanguá/RJ

05, 06 e 07 de maio

BR-101 Norte, km 276

8 às 16h

Barreira Fiscal – Angra dos Reis/RJ

23 de abril a 8 de maio (seg a sex)

Rodovia Rio-Santos (BR-101), KM 493

8 às 16h