PRF flagra carreta adulterada Lúcio Meira em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em patrulhamento quando abordou na noite de quinta-feira por volta das 21h40min, um veículo Mercedes Benz/Axor, placa de Valinhos (SP), no km 275, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

O veículo era conduzido por homem, de 49 anos, residente em Campinas (SP), que informou ter alugado o veículo naquele município. Durante fiscalização os policiais rodoviários federais observaram algumas divergências nas características da carreta semirreboque que estava carregada com embalagens de papelão.

Após suspeita, a equipe PRF procedeu a verificação minuciosa sendo notado marcas de lixamento na região de gravação doarra do Piraí. chassi. Sendo assim, após limpeza do local foi verificada a presença de massa industrial por baixo dos números, comprovando a adulteração.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado ileso à 88ª Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. O veículo ficou retido no pátio da PRF à disposição da Polícia Civil para perícia técnica e posterior identificação do veículo original que provavelmente poderá ser produto de roubo ou furto.