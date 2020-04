Samuca pede união no combate ao novo coronavírus em Volta Redonda

Cidade tem hoje dez óbitos e 308 casos confirmados por Covid-19

Com objetivo de atualizar dados sobre o combate a Covid-19, o Novo Coronavírus, em Volta Redonda, o prefeito Samuca Silva realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais neste domingo, dia 26. Acompanhado do secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, o prefeito fez um apelo pela união da cidade no combate ao vírus, para evitar o contágio em massa e o colapso na rede de saúde, com falta de leitos.

Os dados sobre o coronavírus na cidade também foram atualizados pelo prefeito durante a transmissão. Agora, a cidade tem dez casos confirmados de óbitos pela Covid-19 (aumento de dois casos, sendo duas mulheres, uma de 73 e outra de 72 anos). São 308 casos confirmados e 968 notificações de suspeita. Hoje, 136 pessoas já estão curadas da doença e 382 exames deram negativos.

“A questão é séria, já morreram dez pessoas em Volta Redonda e mais de quatro mil no Brasil. A vida é algo importante e salvá-la é fundamental. Precisamos tomar cuidado. Estamos conseguindo deixar as pessoas da faixa de risco fora do contágio, isso porque suspendemos as aulas, tivemos restrições no convívio social, entre outras medidas”, enumerou o prefeito Samuca Silva.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, destacou que a média de idade dos contaminados em Volta Redonda é de 42 anos. ”Temos uma taxa de mortalidade menor do que a média nacional. E isso só é possível por conta de estarmos conseguindo manter as pessoas da faixa de risco, como idosos, em suas casas. Não há melhor medida para combater o coronavírus do que o isolamento social”, frisou o secretário Alfredo Peixoto.

O prefeito Samuca Silva explicou ainda que o Ministério Público do Estado já deu um parecer prévio favorável ao plano de reabertura do comércio apresentada pelo Executivo, que deverá ser assinado na próxima semana. Entretanto, serão necessárias medidas de proteção para evitar o aumento de contágio na cidade.

Para reabertura das atividades econômicas, a proposta técnica prevê seis eixos principais para a flexibilização: O número de casos suspeitos não aumentar em 5% a cada dois dias; A ocupação de leitos ocupados no CTI não ultrapassar 50%; A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 70%; O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.

“Todos vamos precisar fazer nossa parte. Por isso vamos precisar da população unida, prefeitura, comerciantes, consumidores, todos em geral. Vamos ter que avaliar diariamente os eixos para que o comércio possa ser reaberto e que seja mantido assim. Precisamos proteger o nosso povo, pensar mais em CPF do que em CNPJ. Vamos todos juntos vencer o coronavírus e salvar vidas”, comentou.

De acordo com a proposta, as atividades hoje em funcionamento permanecem abertas seguindo as medidas de restrição. Já a partir de 4 de maio, poderão ficar abertos: serviços de escritório, apoio administrativo e outros serviços prestados; atividades profissionais, cientificas e técnicas; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; informação e comunicação; comércio e reparação de veículos automotores; alojamento; bares e restaurantes com 30% da capacidade. A feira livre também deverá ser autorizada, entretanto com regras que ainda serão definidas.

Já a partir de 11 de maio, devem ser liberados o comércio varejista; outras atividades e serviços; seleção e agenciamento e locação de mão de obra; artes, cultura, esporte e recreação; atividades imobiliárias; além de agências de viagem, operadores turísticos e serviços de reservas.