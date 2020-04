Polícias civil e militar deflagram “Operação Cloroquina” e prendem 12 suspeitos

Policiais civis e militares deflagraram na madrugada desta segunda-feira por volta da 4 horas, uma operação denominada “Cloroquina”, cujo objetivo foi sufocar o tráfico de drogas em Barra Mansa e Volta Redonda. A operação contou com a participação do delegado titular de Volta Redonda (Wellington Vieira), delegado assistente Rodolfo Atala, chefe de SI Alexandre, policiais civis da 93ª DP, policiais civis do 5ª DPA (Destacamento de Polícia de Área de Barra Mansa).

Ao todo 40 policiais participaram da operação que teve como alvo o cumprimento de 14 mandados de prisão temporária. Segundo informações do delegado Wellington Vieira, as investigações apontaram que os criminosos são extremamente violentos e impõem o terror no bairro onde vivem, principalmente no barro Vila Rica. Alguns deles são suspeitos de serem autores da onda de homicídios quem vem assolando a região, todos eles ligados a disputa entre facções criminosas.