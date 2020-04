Volta Redonda vai oferecer live e aulas online para alunos da Smel

Objetivo é a promoção de atividades físicas em casa, visando a melhoria da qualidade de vida da população mesmo na quarentena

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), vai oferecer a partir da próxima semana aulas online e lives para os alunos dos projetos da secretaria. A Smel TV tem como objetivo proporcionar atividades físicas que buscam melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade, sem que eles precisem sair de casa.

Com a necessidade do isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus, a prefeitura suspendeu por tempo indeterminado todas as atividades que possam concentrar pessoas. Com isso, surgiu a necessidade da criação de ações que possibilitem que os alunos realizem atividades em casa e com o auxílio dos profissionais da Smel.

O canal Smel TV (Youtube) vai proporcionar dois tipos de conteúdo para os alunos. O primeiro contará com vídeo aulas, onde os alunos poderão acessar a hora que quiserem. As aulas utilizarão material alternativo, com uma rotina de duas vezes na semana, onde o aluno vai conseguir treinar com muita comodidade. A segunda opção será de lives tratando dos principais assuntos da atualidade através de entrevistas com profissionais renomados, aulões com música ao vivo, entre outras. Todas as atividades serão realizadas em casa.

“É um grande desafio levar o que acontecia no dia a dia das quadra, ginásios e campos para as casas das pessoas. Por isso foi criada a Smel TV. O canal nasceu da necessidade de mudar a forma como nos comunicamos com as pessoas; do desafio de fazer as aulas chegarem às casas com a mesma interação que nós, professores, temos com nossos alunos no diariamente. Essa é uma ação estratégica que irá propiciar atividades que buscam melhor qualidade da população, respeitando o isolamento”, explicou a secretária de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad.

“Em razão da pandemia de Covid-19 tivemos que adotar isolamento social como medida de prevenção. Com isso, diversas atividades foram suspensas. A equipe da Smel pensou nesta estratégia para continuar realizando as atividades físicas com a população, com foco na saúde e no bem estar dos alunos. Agora, vamos oferecer esporte e lazer de qualidade para as pessoas, sem precisar que elas saiam de casa”, explicou o prefeito Samuca Silva.