Deputado Furtado e Márcia Cury encerram semana com live para falar das ações de combate ao Covid-19

A participação na troca de comando da delegacia de Pinheiral também fez parte da agenda do parlamentar

Para cumprir o compromisso assumido de sempre trazer informação a população sobre as ações que tem desempenhado na Câmara Federal, principalmente neste período de combate à pandemia do Covid-19, o Deputado Federal Delegado Antonio Furtado tem utilizado as transmissões ao vivo nas redes sociais. Em sua última live, que aconteceu na sexta-feira (24/04), o parlamentar contou com a presença da Coordenadora de Saúde no Médio Paraíba na Comissão Externa, Márcia Cury.

– Fico muito agradecido pela Márcia ter aceitado o convite para nos ajudar, de forma voluntária, nessa tarefa de traçar ações e propor medidas para conter os efeitos da pandemia em nosso Estado. Ela saiu do isolamento e tem mostrado um grande desprendimento e espírito cívico por entender que as pessoas precisam de ajuda. Nós nunca precisamos ser tão solidários como agora. O mundo precisa se unir contra esse inimigo comum, e a Márcia está dando esse exemplo – destacou o deputado Delegado Antonio Furtado

Durante a conversa, assuntos como a flexibilização para a abertura do comércio, ações de saúde e investimentos em leitos foram abordados. Assim como, a importância de manter o isolamento como melhor medida para a prevenção da doença.

– Estamos seguindo o que realmente é o correto. É fazer o que a Organização Mundial de Saúde orienta. Não tem outro caminho. É isolamento social sim. Precisamos ficar em casa, precisamos tomar cuidado. E se tiver que sair é fazer todo aquele processo de higienização. De máscara, lavar a mão com álcool gel, manter o distanciamento. No momento de uma pandemia dessa vemos que existe a construção de leito. Estamos vendo uma mobilização para equipar os hospitais para atender os casos da doença. Tem que se pensar mais na saúde. Espero que esse investimento fique para a população pós pandemia – destacou a Coordenadora de Saúde do Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara dos Deputados.

Tanto para o deputado federal Delegado Antonio Furtado como para Márcia Cury, a política não pode ser só reativa, precisa de ações planejadas para que se evite a realização somente de ações emergenciais, como o que está acontecendo devido a pandemia.

– Precisamos ter ações planejadas em todas as áreas. Se tivéssemos mais leitos nos hospitais, hoje poderíamos estar mais focados nos efeitos do Coronavírus e não nessa correria desenfreada, onde os preços certamente sobem e pagamos mais caro – destacou o parlamentar.

Outra questão de grande preocupação é a economia. De acordo com dados da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, só na cidade já foram registados mais de 3 mil demissões no comércio, número que pode ser ainda maior se as lojas continuarem fechadas por muito mais tempo.

– Somos sensíveis a vida e concordamos que deva existir o isolamento para combater a contaminação pelo Covid-19. Entretanto, estamos nos mobilizando para que o comércio volte abrir de maneira gradual nas cidades da região, respeitando sempre as normas de higiene e segurança. Em Barra Mansa, a justiça impediu que acontecesse essa abertura. Decisões judiciais precisam ser respeitadas. E como representante do povo que sou, estou buscando maneiras de manter o equilíbrio e a harmonia. Existe o risco, sim, mas temos que pensar em todos. Cuidar da saúde, sem esquecer das questões econômicas – considerou o deputado.

Troca de comando na Delegacia de Pinheiral

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou da cerimônia de troca de titulares, que aconteceu na sexta-feira (24/04), na Delegacia de Pinheiral (101ª DP). O delegado Sérgio Elias assume a função de delegado titular no lugar do delegado Renato Perez.

– Como parlamentar, a minha atividade é também dar a polícia, e a todos os órgãos de segurança, a condição de realizarem um ótimo trabalho. Saiba que pode contar comigo sempre. Já estive na sua função aqui em Pinheiral, por cerca de um ano, e mantenho esse carinho grande pela população dessa cidade – falou o parlamentar ao novo delegado titular da 101ªDP.

O novo delegado fez questão de lembrar do tratamento que recebeu do, então delegado Antonio Furtado, quando ainda era oficial de cartório da Polícia Civil e fez uma visita à delegacia da Tijuca, no Rio de Janeiro.

– Há nove anos, quando eu era oficial de cartório da Polícia Civil, estive na delegacia na Tijuca. O deputado era o delegado plantonista na ocasião e me recebeu muito bem. Guardo esse bom atendimento e consideração até hoje – agradeceu o novo delegado titular da delegacia de Pinheiral.