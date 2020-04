Ministro do STF suspende nomeação da Alexandre Ramagem para direção da PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal (PF). Ramagem chefiava a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

“Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 7o, inciso III da Lei 12.016/2016, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para suspender a eficácia do Decreto de 27/4/2020 (DOU de 28/4/2020, Seção 2, p. 1) no que se refere à nomeação e posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal”, escreveu o ministro em sua decisão.

A nomeação de Ramagem foi questionada na corte pelo fato da proximidade do delegado com os filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Foto: EBC