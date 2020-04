Distribuição do Kit Higiene começa na próxima segunda-feira, em Angra dos Reis

Mais de 11 mil famílias ativas no Bolsa Família terão direito aos produtos. Para evitar aglomeração foi criado um calendário especial de entrega

Na próxima segunda-feira (4), a prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, vai começar a distribuição dos kits de higiene e limpeza. No total, 11.068 famílias inscritas no programa Bolsa Família, e que estão ativas no pagamento de abril, receberão os produtos.

Para não deixar ninguém de fora e, ao mesmo, tempo evitar aglomerações, foi criado um calendário especial, com 32 pontos de distribuição e divisão por letras das iniciais do titular do cartão do Bolsa Família.

A distribuição vai acontecer das 9h30 às 17h nos lugares de maior movimento. Já em locais onde a quantidade de kit a ser distribuído for menor, acontecerá em apenas um turno, de manhã (9h às 13h) ou à tarde (13h30 às 17h).

Para receber os produtos, o titular do Bolsa Família deve comparecer ao local indicado, munido do cartão do benefício e com um documento com foto. Lá ele vai assinar uma listagem e retirar seu kit. Esse kit vai auxiliar as famílias na intensificação da higiene e, assim, preveni-las melhor contra o coronavírus.

Os kits são compostos de dois litros de água sanitária; dois litros de álcool 70%; quatro unidades de detergente líquido, com 500ml cada; cinco sabonetes e cinco barras de sabão neutro.

A distribuição dos kits vai até o dia 15 de maio e tem o apoio da Secretaria de Educação que está cedendo as escolas.

Como aglomerações estão proibidas, pede-se que apenas o titular do Bolsa Família vá buscar o Kit e que seja respeitado o distanciamento social na fila. Além disso, não se pode esquecer também da máscara que atualmente é um importante instrumento na proteção contra o coronavírus.