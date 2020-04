Vigilância Sanitária apreende álcool em gel irregular, em Angra dos Reis

Ações tiveram como saldo quase quatro mil frascos apreendidos

A prefeitura de Angra, por meio da Vigilância Sanitária, apreendeu mais um lote de álcool em gel 70% que estava sendo comercializado em vários bairros do município. Foram apreendidos quase quatro mil frascos produzidos fora dos parâmetros exigidos pelos órgãos reguladores, entre os dias 17 e 24 de abril.

Para a ação, foi necessária uma investigação paralela com o apoio de equipes de Vigilância Sanitária de outros estados, levando-se em consideração a capacidade de fabricação e a velocidade de distribuição de produtos irregulares em todo o país, principalmente nesse momento de pandemia.

Após apreensão do primeiro lote e fortes indícios relacionados à irregularidade – posteriormente confirmada após análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) –, foi emitida uma ordem de serviço determinando busca ativa do produto. Dessa forma, os itens foram localizados e também apreendidos em estabelecimentos comerciais de vários bairros do município.

– O forte odor que lembrava gasolina e alguns resíduos observados a olho nu eram as características que denunciavam produtos fora dos parâmetros exigidos pelos órgãos reguladores. Tanto quem produz como quem comercializa produtos irregulares pode responder por meio de multa, interdição do estabelecimento, cancelamento da licença sanitária e até mesmo judicialmente, por crime contra a saúde pública – explica o coordenador de Vigilância Sanitária de Angra dos Reis.

A Vigilância Sanitária de Angra atua ainda em parceria com o Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e INCQS, onde são realizadas análises cientificas dos produtos apreendidos. Nesse momento, em que todo cuidado é pouco para resguardar a saúde da população, a equipe de Vigilância Sanitária vem orientando quanto aos cuidados de higiene e prevenção para enfrentamento ao novo coronavírus.

No caso de suspeita em relação a produtos de saúde de origem duvidosa, entre em contato com a Vigilância Sanitária pelo telefone (24) 3377-9801.