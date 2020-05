“Operação Tupã” da PRF frustra ações criminosas em todo o país

Iniciado no último dia 30, o trabalho ostensivo e orientado por informações de inteligência da operação resultou em apreensões de drogas, armas, cigarros contrabandeados e até diamantes

As atividades de combate à criminalidade orientadas pelo serviço de inteligência da “Operação Tupã”, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último dia 30, segue frustrando ações criminosas em todo o país. Nos dois primeiros dias de operação, o órgão registrou apreensões de maconha, diamantes, ouro, cigarros contrabandeados, armas e um incremento de 850% no número de veículos recuperados.

Entre os dias 30 de abril e 1º de maio, cerca de 5 mil policiais rodoviários federais e mais de 850 viaturas foram mobilizados para a operacionalização da Tupã em mais de 155 pontos de fiscalização nas rodovias de todo o país. O objetivo da Operação Tupã é incrementar o enfrentamento qualificado à criminalidade e o aumentar da percepção de segurança nas rodovias. Nesse período, apesar da redução no número de veículos em circulação, a ostensividade das equipes resultou na fiscalização de cerca de 9,1 mil pessoas e 7,4 mil veículos.

A denominação Tupã, que na língua tupi-guarani significa trovão, reflete a forma de atuação das centenas de policiais empregados na operação, caracterizada pela ostensividade e abordagens mais assertivas, fruto do processo de reorientação da atividade de policiamento, que passa a ser orientada por inteligência. Em dois dias de atividades, mais de 470 situações foram averiguadas e acompanhadas pelas equipes de inteligência.

As ações resultaram, entre o dia 30 de março e 1º de abril, em 334 pessoas detidas por diversos crimes, 95% a mais se comparado ao mesmo período do ano passado. Destaque para o número de veículos recuperados, foram 57 veículos contra seis em 2019, um acréscimo de 850%. Mais de cinco toneladas de maconha e 50 quilos de cocaína foram retirados de circulação. Foram apreendidos também 11.7 quilos de ouro maciço e 1.590 pedras de diamante.

Para o combate, especialmente, de crimes como o tráfico de drogas e armas, o contrabando de cigarros e crimes violentos, a Operação Tupã vem sendo pautada, além de informações qualificadas de inteligências, por dados estatísticos estruturados. Além disso, a operação conta com equipes capacitadas e especializadas, emprego de técnicas avançadas de policiamento, tecnologia e a expertise dos policiais, conscientes da missão institucional de proteger a sociedade.