Um jovem, de 22 anos, morreu na tarde deste sábado, com suspeita de coronavírus (Covid-19), no Hospital de Regional do Médio Paraíba, no bairro Roma, em Volta Redonda. O jovem foi sepultado na manhã deste domingo, no Cemitério Municipal do Retiro.

Segundo informações, ele era do fator de risco devido a obesidade.