Mais de 40 mil máscaras já foram distribuídas para a população de Volta Redonda

Nesta terça-feira, dia 05, equipes realizaram a entrega do acessório em quatro locais da cidade

Com o objetivo de prevenir a circulação do novo coronavirus, a Prefeitura de Volta Redonda está realizando a distribuição de máscaras à população da cidade. O uso do equipamento é obrigatório e somente nesta terça-feira, dia 05, duas mil unidades foram distribuídas em quatro pontos da cidade: Amaral Peixoto, Retiro, Vila Mury e Santo Agostinho. O município recebeu a doação de 45 mil máscaras da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) para serem entregues à população.

Segundo Vanessa Santos, moradora do bairro Volta Grande, a obrigatoriedade do uso dá mais segurança à população que está voltando a trabalhar. “Fui pesquisar e sei que o uso da máscara diminui muito a possibilidade de contágio do vírus. Para quem está voltando a trabalhar e ainda não tem o acessório, a entrega é uma ótima oportunidade oferecida pela prefeitura e cabe ao morador ter a higiene com a própria máscara”, contou.

Mais de 40 mil mascaras já foram distribuías pelas equipes da prefeitura para a população de Volta Redonda. O equipamento é simples, eficiente e um grande aliado no combate à Covid-19. Além da entrega das unidades, são dadas informações quanto ao uso correto do acessório que, quando utilizado da maneira certa, protege a própria pessoa e, principalmente, as que estão ao redor dela.

As unidades doadas pela CSN são feitas de tecido em 100% algodão em cor branca e reutilizáveis. Elas podem ser lavadas em solução com água e sabão. Cada embalagem, que é entregue lacrada, vem com uma máscara.

“A máscara é um importante aliado no combate ao novo coronavírus e seu uso na cidade é obrigatório. Ela ajuda a conter a circulação do vírus e a contaminação pela Covid-19. Nossas equipes ficam circulando em diversos locais, privilegiando os pontos de maior movimento”, destacou o prefeito Samuca Silva.