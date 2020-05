Foi identificado como sendo Eduardo Barros Silva, de 56 anos, o homem assassinado na tarde desta terça-feira, na Rua José Domingos de Assis, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Ele foi morto com vários tiros nas proximidades de um carro.

Segundo informações do local, os autores seriam dois homens encapuzados que após os disparos fugiram rapidamente.