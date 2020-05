Jovem é preso por porte ilegal de arma em Barra Mansa

Policiais militares prenderam na noite de terça-feira, depois de uma denúncia anônima, um jovem, de 24 anos, por posse ilegal de arma de fogo, na casa dele na Rua Carlos Elias Curty, na Boa Vista II, em Barra Mansa.

Os policiais foram até o local e encontraram o jovem nas proximidades de um campinho. Ao ser questionado ele confessou que tinha a pistola em casa. Ele foi até a casa dele e entregou a arma aos policiais.

A pistola calibre 9mm, de fabricação argentina, um carregador com capacidade para 115 balas e 20 munições, foi apreendida pelos agentes. Segundo os policiais militares, quando seguiram com o jovem para a viatura, outro homem, de 34 anos, se aproximou e tentou intimidá-los alegando ser policial. Quando apresentou os documentos, foi constatado que ele estava mentindo.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feito o registro policial, por tentar se passar por servidor público. Ele foi liberado em seguida. O jovem ficou preso em flagrante, com base no Estatuto do Desarmamento. (Foto: Polícia Militar)