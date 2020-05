Polícia Militar prende homem suspeito de assalto em Resende

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta terça-feira em flagrante após um assalto a uma casa na Rua Coronel Alfredo Sodré, no bairro Vila Santa Cecília, em Resende.

Uma denúncia anônima dando conta de que uma residência estava sendo assaltada, mobilizou várias viaturas. Quando os agentes chegaram perceberam que o suspeito estava em cima do telhado, tentando fugir.

Os policiais cercaram o local e o suspeito foi preso. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, uma touca ninja, 11 munições, um celular e um rolo de fita adesiva.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde confirmou que havia participado do assalto com dois comparsas que conseguiram fugir e um carro. O veículo foi encontrado pouco depois abandonado no bairro Manejo.