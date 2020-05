Sindicato da Construção Civil adota medidas de prevenção e retorna com seus atendimentos presenciais

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil retornou esta semana com os atendimentos presenciais na sua sede em Volta Redonda, e na subsede em Resende, das 13 às 18 horas, com medidas de prevenção ao Covid-19 (novo Coronavírus). Segundo o presidente da entidade, Sebastião Paulo de Assis, o objetivo é oferecer segurança aos associados, às empresas e ao público em geral, que precisarem com urgência dos serviços neste momento de pandemia.

Entre as medidas adotadas para prevenir e combater a doença, o sindicato está permitindo a entrada somente com o uso de máscara e com limite de três pessoas por vez. Em todas as dependências está sendo obrigatório o distanciamento de, no mínimo, um metro. A entidade intensificou ainda a higienização dos seus ambientes, conforme as recomendações dos órgãos de saúde.

– A preocupação agora é proteger e salvar vidas, mas continuamos na luta contra as retiradas de direitos e as injustiças, que infelizmente chegam a todo o momento para o trabalhador. É preciso preservar a saúde, os empregos e os salários, diante dessa crise do Coronavírus – afirma Sebastião Paulo.

Os trabalhadores também podem utilizar os canais de comunicação do sindicato para esclarecer dúvidas, fazer denúncias e buscar informações sobre os serviços. Os telefones são 3348-2508 e 3355-1711 ou pelo WhatsApp 99275-4521.

Além dos cuidados na sua sede e na subsede, o sindicato também vem reforçando junto à sua categoria, as medidas de prevenção em locais públicos e de trabalho e no retorno para suas residências.