PRF recupera em Resende veículo roubado em Queimados, no Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no início da tarde desta quinta-feira, por volta das 13 horas, durante Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), um veículo com registro de furto, no km 20 da BR-354 (Rodovia Rio-Caxambu), em Engenheiro Passos, em Resende.

Policiais rodoviários federais abordaram um Toyota/Yaris com placas do Rio de Janeiro, com as mesmas características de um veículo que havia fugido da fiscalização na quarta-feira, na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo.

O condutor de 40 anos alegou que havia se evadido da fiscalização por não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Os policiais realizaram identificação veicular minuciosa, verificando indícios de adulteração em vários itens.

Os agentes constataram de que se tratava de um clone e que o veículo original havia sido roubado, ainda zero km, de uma carreta cegonha em 9 de agosto de 2018 no município de Queimados (RJ).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência encaminhada para 89ª DP de Resende.