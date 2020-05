Volta Redonda amplia número de pontos de ônibus para reduzir aglomerações nos centros comerciais

Esta é mais uma medida da Prefeitura no combate à Covid-19

O combate ao novo coronavírus segue firme em Volta Redonda, com ações da prefeitura em diversas frentes. E uma delas é através da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), que está implementando medidas para auxiliar os trabalhos de prevenção à Covid-19. Nesta quinta-feira, dia 7, as equipes iniciaram a ampliação no número de pontos de ônibus em centros comerciais da cidade, visando diminuir a aglomeração de pessoas nesses locais. Além de novos pontos, serão utilizadas também paradas do Tarifa Comercial Zero.

No bairro Aterrado, a Avenida Paulo de Frontin possui três pontos de ônibus e passará a contar com cinco. Um será instalado próximo ao número 457, onde está sediada à Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag). Na mesma via, também será utilizada a parada do ônibus do Tarifa Comercial Zero, na praça da prefeitura.

Para quem circula pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro, estão disponíveis atualmente três paradas. Mais uma será instalada na via, próximo ao número 425. Os usuários do transporte coletivo poderão usar também o ponto do Tarifa Comercial Zero na Avenida Gustavo Lira, próximo ao acesso à Amaral Peixoto.

Na Vila Santa Cecília, também será utilizada a parada do ônibus elétrico na Rua 4-C, próximo ao Escritório Central da CSN. De acordo com a STMU, o bairro Retiro conta com um maior número de pontos de ônibus.

“Vamos dar mais opções para as pessoas aguardarem o transporte público, sem haver aglomerações nessas regiões de grande circulação. Apesar dessas medidas, a orientação continua a mesma. Se puder, fique em casa, e se tiver que sair, use máscara e siga as recomendações de prevenção”, explicou o prefeito Samuca Silva. Por SecomVR – com fotos de Evandro Freitas