Policiais militares prenderam na manhã desta sexta-feira, dois suspeitos com cerca de cinco quilos de maconha, divididos em quatro tabletes, na Rua Araruama, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Uma informação de que os suspeitos levariam drogas no interior de uma obra levou os agentes até os suspeitos que foram presos em flagrante.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar.