PRF encontra uma tonelada de maconha em fundo falso de caminhão em Seropédica (RJ)

Uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga estava escondida em um fundo falso de um caminhão. O entorpecente seria distribuído em comunidades da Zona Norte do Rio. O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Baixada Fluminense, na manhã de sexta-feira (8).

Por volta das 11h30, equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE/RJ) e do Grupo de Operações com Cães (GOC/RJ) abordaram o caminhão, durante ação de combate ao tráfico de drogas, na altura do pedágio. O motorista, de 55 anos, disse que vinha de São Paulo para buscar frutas na capital fluminense.

Os cães farejadores K9 Bud e K9 Venena indicaram que havia algo de errado no veículo. Em um fundo falso, foram encontrados diversos tabletes de maconha. O suspeito acabou confessando que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da carga. Ele disse ter saído de Londrina (PR) e que faria a entrega na Central Estadual de Abastecimento (CEASA), em Irajá, na Zona Norte. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

Antecedente

O motorista já havia sido preso anteriormente pela PRF, em 2014, no Paraná. Na ocasião, ele transportava mais de 20 quilos de maconha dentro de um carro. O homem estava em liberdade condicional desde julho do ano passado.