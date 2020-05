Samuca divulga número de casos de coronavírus e faz alerta ao bairro Roma

Participando mais uma vez das redes sociais na tarde desta sexta-feira, o prefeito de Volta Redonda Samuca Silva fez uma atualização dos casos de coronavírus em Volta Redonda. Segundo ele, a cidade agora tem 19 a mortes por coronavírus.

O prefeito alertou aos morados do bairro Roma que, segundo ele, estão hospedando em suas residências parentes de pacientes internados com Covid-19 no Hospital Regional, que fica no bairro. Segundo ele, é uma forma extremamente perigosa de fazer uma renda extra.

– Eu quero fazer um aviso. Tem pessoas abrindo a casa no bairro Roma para fazer de hotelaria para parentes de pessoas que vem visitar parentes no Hospital Regional. Não há visitas no Hospital Regional. Tenho que chamar à atenção para as pessoas que estão abrigando os parentes do hospital. Várias pessoas são assintomáticas. Roma fica antes do nosso bloqueio da nossa cidade. A mancha de casos continua aumentando no bairro Roma”, disse Samuca.

O secretário de Saúde complementou o que o prefeito disse. “É uma hospedagem irregular que coloca a sua vida em risco, disse Alfredo Peixoto, que participou da live.

O prefeito disse que a CSN vai doar mais 30 mil máscaras para o município. A CSN já tinha doado cerca de 45 mil máscaras no início do mês.