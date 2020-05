Cemitério Municipal terá controle de acesso para visitantes no Dia das Mães

Local receberá serviço de higienização para receber familiares neste domingo, dia 10

Todo ano, no Dia das Mães, o Cemitério Municipal de Quatis recebe muitas pessoas que aproveitam o dia para visitar o túmulo de uma parente falecida. Preocupado com esse movimento gerar aglomeração em tempos de pandemia causado pela Covid-19, a Prefeitura adotou uma série de medidas para o acesso ao local no próximo domingo, dia 10. O Cemitério Municipal estará aberto das 7 às 17 horas. Foi estabelecido um horário especial para permitir que os idosos visitem o local em segurança. Será das 7 às 9 horas.

A entrada será realizada somente pelo portão principal e haverá um controle de acesso, sendo permitido a entrada por vez de apenas duas pessoas da família. O uso da máscara será obrigatório para o acesso e circulação dentro o cemitério. Os visitantes deverão respeitar à distância de dois metros. Não será permitida a entrada de crianças.

– Será de extrema importância que os visitantes sigam as medidas de prevenção para que possam fazer as devidas homenagens a familiar querida que se foi, mas tudo dentro da mais completa segurança – afirmou o prefeito, informando que nesse dia a Casa de Oração e a Capela Mortuária estarão fechadas.

Neste sábado, dia 9, será permitido a limpeza do túmulo pelo familiar desde que siga todos as regras de prevenção. Já no domingo, a limpeza estará proibida.

A Prefeitura alerta que a barreira sanitária estará funcionando e placas de outros municípios não terão a entrada permitida no município.

Medidas de higiene

Neste sábado, dia 9, Secretaria de Obras instalará um lavatório público para que os visitantes possam fazer a higiene das mãos na entrada e saída do cemitério, conforme a orientação das autoridades de saúde. Também será recomendado que se evite os cumprimentos com beijos, abraços e apertos de mão para evitar o risco de contaminação.

A Prefeitura pede que levem apenas flores naturais e no caso de vasos de plantas, que seja retirado a embalagem de plástico.

Limpeza

Com a proximidade do Dia das Mães e expectativa de muitos visitantes no Cemitério Municipal, a Prefeitura de Quatis vem realizando durante a semana uma limpeza no entorno e interior do local. A medida visa manter em dia as ações de prevenção ao novo coronavírus e proteger os visitantes. Também no sábado, dia 9, o cemitério passará por um processo de higienização com a utilização de uma solução de água e hipoclorito. A ação será realizada pela Secretaria de Obras.

O serviço terá continuidade na segunda-feira, dia 11, com nova higienização de todo cemitério na área interna e externa. Depois a equipe segue com o serviço pelas praças, pontos de ônibus e táxi, prédios públicos, Hospital São Lucas e outros pontos.

Foto/legenda: O Cemitério Municipal recebeu serviço de limpeza esta semana para receber visitantes no domingo, Dia das Mães.