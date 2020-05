Homem é assassinado no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda

Wellington Júnior, o “Júnior Gordinho”, foi assassinado na noite de segunda-feira, dentro de um bar localizado na Rua Herbert Viana, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. Segundo informações do local, três suspeitos em um veículo Vectra (prata), dispararam várias vezes contra a vítima. Wellington não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os tiros atingiram também um cliente e a dona do bar.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Saúde) prestaram socorro às vítimas que foram levadas para o Hospital São João Batista. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.